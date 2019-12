Właściciel Wisły Kraków idzie do więzienia! Sąd odwiesił mu wyrok

Jakub M., były właściciel Wisły Kraków spędzi rok w więzieniu. Sąd w Szczecinie zarządził wykonanie kary, za oszukanie żony znanego piłkarza Macieja Żurawskiego.

Jakub M. stał się znaną postacią 3 lata temu. Wtedy ogłosił, że wraz z byłym piłkarzem Markiem Citko kupuje jeden z największych polskich klubów Wisłę Kraków.

Jakub M. był publicznie nieznany i jego oświadczenie, że kupuje Wisłę od bardzo znanego biznesmena Bogusława Cupiała wzbudziło niemałe zdumienie.

Do przejęcia Wisły Kraków posłużył się sfałszowanymi gwarancjami bankowymi na kwotę 4,7 miliona złotych. Jakub M. nie miał środków na utrzymanie klubu, za to natychmiast wypłacił sobie z konta Wisły 493 tysięcy złotych.

Bardzo szybko też odsprzedał klub. Nabywcą było Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków, stowarzyszenie kontrolowane wtedy przez kibiców.

Równie szybko działalnością Jakuba M. zajęła się prokuratura, a nawet dwie, jedna z Krakowa, druga z Katowic. Prokuratury oskarżyły go o pożyczkę na fałszywy dokument, posługiwanie się fałszywymi gwarancjami bankowymi oraz o bezprawne wypłacenie sobie pieniędzy z konta klubu.

Jakub M. przyznał się do winy i dobrowolnie poddał się karze grzywny w wysokości 60 tys. zł. Dodatkowym warunkiem, na który M. się zgodził, to zwrot bezprawnie wypłaconych pieniędzy do klubu. Ten wyrok się już uprawomocnił.

Interesy prezesa

Jak się okazało, nie jest to jedyny wyrok jaki ma Jakub M. Kilka lat temu próbował namówić na interesy Paulinę Żurawską żonę byłego słynnego piłkarza Macieja Żurawskiego, uczestnika Mistrzostw Świata w 2002 r. i 2006 r. Kiedy p. Żurawska odmówiła, wówczas Jakub M. dysponując jej podrobionym dowodem, próbował wyłudzić pożyczkę. Sąd w Szczecinie za to skazał Jakuba M. na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata w 2016 r. Ponieważ Jakub M. został skazany za podobne przestępstwo w Krakowie, to szczeciński sąd podczas środowego posiedzenia odwiesił wykonanie kary.

To nie koniec „przygód” Jakuba M. W Warszawie toczy się sprawa, w której M. ma status podejrzanego o wyłudzenie drukarek wartych ok. 250 tysięcy złotych. W Częstochowie toczy się sprawa, w której Jakub M. jest oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i wyłudzenie kilkunastu milionów złotych.

