Autorka serii „Harry Potter” jest atakowana przez lewicę! Pisarka stanęła w obronie kobiety wyrzuconej z pracy przez polityczną poprawność [FOTO]

Światowa lewica namiętnie atakuje J.K. Rowling, czyli autorkę serii „Harry Potter”. Wszystko przez zdroworozsądkowy wpis, który zamieściła na Twitterze.

Organizacja Centre for Global Development zwolniła Mayę Forstater, brytyjską badaczkę ze swojego londyńskiego oddziału. Wszystko przez to, że naukowiec stwierdziła, zgodnie zresztą z prawdą biologiczną, że transpłciowe kobiety nie mogą zmienić swojej płci biologicznej.

Nikt z tego niby „naukowego” ciała nie próbował obalić tej tezy argumentami. Badaczkę zwolniono, ponieważ miała użyć „obraźliwego języka”. Forstater oskarżono również o tzw. „transfobię”.

„W moim mniemaniu płeć jest faktem biologicznym i jest niezmienna. Istnieją dwie płcie. Mężczyźni są mężczyznami. Kobiety są kobietami. Nie można zmienić płci. Do niedawna były to podstawowe fakty” – napisała Maya Forstater.

My belief as i set out in my witness statement is that sex is a biological fact & is immutable. There are two sexes. Men are male. Women are female. It is impossible to change sex. These were until very recently understood as basic facts of life

https://t.co/LwUgfSCvdY — Maya Forstater (@MForstater) December 18, 2019

Biologia czy nauka nie obchodzą oczywiście lobby LGBT, które postanowiło zniszczyć kobiecie karierę naukową.

W obronie badaczki nieoczekiwanie stanęła J.K. Rowling, czyli autorka serii „Harry Potter”, która kojarzona jest raczej z lewicą.

„Ubieraj się, jak chcesz. Nazywaj siebie jak chcesz. Śpij z kim chcesz, jeśli ta osoba jest dorosła i wyraża zgodę. Żyj swoim najlepszym życiem w pokoju i bezpieczeństwie. Ale, żeby zmuszać kobietę do rezygnacji z pracy za stwierdzenie, że płeć jest prawdziwa?” – napisała na Twitterze autorka, dodając hasztag oznaczający wsparcie dla badaczki.

Dress however you please.

Call yourself whatever you like.

Sleep with any consenting adult who’ll have you.

Live your best life in peace and security.

But force women out of their jobs for stating that sex is real? #IStandWithMaya #ThisIsNotADrill — J.K. Rowling (@jk_rowling) December 19, 2019

Pod wpisem rozpętała się prawdziwa wojna. Cała światowa lewica zleciała się, aby „obsmarować” pisarkę. Do tej pory powstały już dziesiątki artykułów, w których zarzuca się jej „transfobię”.

Na początku Rowling wsparł Mark Hammil, czyli aktor, który wciela się w Luke’a Skywalkera w „Gwiezdnych Wojnach”. Hammil wycofał jednak swoje wsparcie, pokrętnie się tłumacząc, gdy hejt przeniósł się również na niego.

Ignorance is no excuse, but I liked the tweet without understanding what the last line or hashtags meant. It was the 1st 4 lines I liked & I didn't realize it had any transphobic connotation. https://t.co/vefcuZEQF9 — Mark HoHoHoHamill (@HamillHimself) December 20, 2019