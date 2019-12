Białoruś. Wielki protest w stolicy. Ludzie boją się integracji z Rosją [VIDEO]

W Mińsku rozpoczęły się protesty przeciwko integracji Białorusi z Rosją. To już trzecie takie wydarzenie w ostatnich tygodniach.

Białorusini wyszli na ulice z powodu spotkania Aleksandra Łukaszenki i Władimira Putina w Petersburgu. Prezydenci Białorusi i Rosji kontynuują rozpoczęte w Soczi rozmowy dot. szczegółów zacieśnienia integracji pomiędzy swoimi krajami.

This is a really large crowd by Minsk standards. The Belarus authorities are sending a message to Moscow by letting it go ahead because usually these kinds of rallies are violently suppressed. https://t.co/NUieTZdhVI

— Simon Ostrovsky (@SimonOstrovsky) December 20, 2019