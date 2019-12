Czarnoskórzy pasażerowie autobusu katują chłopca popierającego Donalda Trumpa! „Trzeba było go hospitalizować” [VIDEO]

Amerykański polityk, Charles Kirk, udostępnił na Twitterze wideo, na którym widać, jak czarnoskórzy pasażerowie autobusu rzucają się na młodego chłopaka i go katują.

Jaki jest powód takiego szokująco agresywnego ataku? Okazuje się, że chłopak oberwał tylko dlatego, że… popiera Donalda Trumpa.

Najagresywniejsza jest masywna Murzynka, która zachowuje się jak opętana. Z informacji udostępnionej przez Kirka dowiadujemy się, że chłopaka trzeba było hospitalizować.

According to this kid’s mother and lawyer this young man got beat up brutally and hospitalized because he voiced support for @realDonaldTrump

This is the left

Support Trump? They will try and ruin your life

Wear a MAGA hat? You will get attacked

— Charlie Kirk (@charliekirk11) December 12, 2019