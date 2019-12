Dlaczego Konfederacja się wstrzymała? Janusz Korwin-Mikke i Krzysztof Bosak wyjaśniają [VIDEO]

Konfederacja jako jedyna partia opozycyjna nie głosowała za odrzuceniem ustawy represyjnej autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Posłowie prawicy wstrzymali się od głosu.

– W sprawie ustawy o sądach głosowaliśmy wstrzymująco. Nie jesteśmy po żadnej ze stron sporu. Nie popieramy ani tego co robi PiS, ani tego co robią sędziowie. Niestety żadna ze stron nie działa w duchu naprawy wymiaru sprawiedliwości i choć minimalnych standardów kultury politycznej – oświadczył poseł Krzysztof Bosak.

– Zwracamy uwagę na to, że toczenie bojów na szczytach hierarchii sądowej nie wpływa na to jak wygląda praca sądów na samym dole. Statystyki pokazują, że długość spraw w okresie czterech lat rządów PiS wydłużyła się – dodał poseł Bosak w wywiadzie dla Polsat News.

