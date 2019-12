PILNE! PiS i Lewica ramię w ramię grabią Polaków. Konfederacja przeciwko

Sejm opowiedział się w piątek za 10-proc. podwyżką akcyzy na alkohole i wyroby tytoniowe – odrzucił uchwałę Senatu, który podwyżkom się sprzeciwił. Tym samym 1 stycznia 2020 r. półlitrowa butelka wódki może podrożeć – jak obliczyło MF – o ok. 1,4 zł, a paczka papierosów o ok. 1 zł.

Za odrzuceniem uchwały Senatu o odrzuceniu nowelizacji ustawy o akcyzie głosowało 240 posłów, przeciw było 202, 4 wstrzymało się od głosu.

Chodzi o uchwaloną przez Sejm, rządową nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, która przewiduje 10-proc. podwyżkę stawek na wyroby alkoholowe i tytoniowe. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

Senat w środę odrzucił nowelę. Senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska (KO) tłumaczyła wniosek w tej sprawie obawami, że ani jedna złotówka pochodząca ze wzrostu akcyzy nie trafi na realizację programu profilaktyki zdrowotnej, np. na walkę z chorobami nowotworowymi.

Według resortu finansów zmiana stawek akcyzy na używki wynika przede wszystkim z rosnących kosztów przeciwdziałania skutkom społecznym i zdrowotnym konsumpcji napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Zdaniem MF za polityką prozdrowotną przemawia fakt, że w ciągu roku z powodu chorób odtytoniowych umiera blisko 70 tys. Polaków, a alkohol powoduje 12 tys. zgonów rocznie. Zwrócono też uwagę, że ostatnia podwyżka stawek akcyzy na alkohol etylowy i wyroby tytoniowe miała miejsce 1 stycznia 2014 r. i wynosiła odpowiednio 15 proc. i 5 proc.

Na zmianach budżet ma zyskać ok. 1,7 mld zł w przyszłym roku.

Jak szacuje resort finansów, wskutek podwyżki akcyzy np. półlitrowa butelka wódki może podrożeć o ok. 1,4 zł, a cena półlitrowej puszki piwa (o ekstrakcie 12 st. Plato) wzrosłaby o ok. 0,06 zł.

Wina o poj. 0,75 l mogą podrożeć o ok. 0,12 zł (z VAT-em ok. 0,15 zł), a napoje fermentowane, np. wina owocowe o poj. 0,75 l – o ok. 0,12 zł (z VAT-em ok. 0,15 zł). Natomiast tzw. wyroby pośrednie, np. wina porto o poj. 0,5 l, mogą zdrożeć o ok. 0,16 zł (z VAT-em ok. 0,20 zł).

Ministerstwo Finansów obliczyło, że podwyższenie akcyzy związane z wyrobami tytoniowymi może podnieść cenę paczki papierosów (20 szt.) przeciętnie o ok. 1,02 zł, a paczka tytoniu do palenia (50 g) będzie droższa o 1,69 zł. Cena cygar może wzrosnąć ok. 0,40 zł za sztukę, a kilograma suszu tytoniowego o ok. 22,93 zł.

Z zakresu przewidzianej indeksacji akcyzy na używki wyłączono cydr i perry, czyli niskoalkoholowy napój z gruszek, o mocy nieprzekraczającej 5 proc. Jak zaznaczono, wyroby te pozostaną opodatkowane preferencyjną stawką podatku akcyzowego w wysokości 97 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu – „w celu rozwoju tego rynku i pośredniego wspierania produkcji sadowniczej, stanowiącej jeden z filarów polskiego rolnictwa”.

Wyłączenie obejmuje także akcyzę na papierosy elektroniczne, na które do końca czerwca 2020 r. obowiązuje zerowa stawka akcyzy. Wyroby te będą opodatkowane efektywną stawką akcyzy od 1 lipca 2020 r. (PAP)