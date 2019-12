Polacy zaczynają mieć dość Unii Europejskiej? „Polexit jest możliwy”. Ten SONDAŻ zaszokuje elity

Według 47 proc. ankietowanych lepsza przyszłość dla naszego kraju wiąże się z wyjściem z UE czyli Polexitem. Przeciwnego zdania jest 45 proc. respondentów, a 8 proc. osób nie ma w tej kwestii zdania.

Gorzej nastawieni do UE od Polaków są jedynie Słoweńcy gdyż aż 48 proc. mieszkańców tego kraju uważa, że lepsze będzie dla niech opuszczenie wspólnoty. Tuż za Polakami są również Włosi z których 44 proc. z nich widzi swój kraj poza Unią. Pozostać w niej chce z kolei 46 proc.

CORAZ WIĘCEJ POLAKÓW CHCE POZOSTANIA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ.

Bzdura. To propaganda rządowa wam tak wmawia. To właśnie Polacy wierzą, że lepiej by nam się powodziło, gdybyśmy wyszli z tej komuny. Jesteśmy w czołówce. Serce się raduje. pic.twitter.com/qrtmzOSHmb

