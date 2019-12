Prezydent Lech Wałęsa znów sieje panikę. „Posłuchajcie jeszcze raz elektryka”

Lech Wałęsa (76 l.) postanowił wypowiedzieć się na Facebooku ws. obecnego zamieszania z pisowską ustawą dot. sądownictwa. Były prezydent sieje panikę w swoim stylu.

Wałęsa już od dawna nie ma nic wspólnego z czynną polityką, a mimo to, gdy tylko się da, stara się pozować na specjalistę.

Przy okazji obecnej afery dotyczącej stworzonej przez PiS ustawy ws. sądownictwa, której rzeczywiście wiele można zarzucić, Lech Wałęsa opublikował na Facebooku „przejmujący” apel.

Były prezydent zaczyna dramatycznie: „Posłuchajcie jeszcze raz elektryka” – pisze.

Dalej Wałęsa wyjaśnia Polkom i Polakom, na czym naprawdę – czyli w jego opinii – polega problem z pisowską ustawą.

„Aby właściwie leczyć musi być właściwa diagnoza .W stosunku do J. Kaczyńskiego i PIS mamy niewłaściwą diagnozę. Musimy sobie uświadomić że mamy do czynienia nie z patriotyzmem, czy jakąś koncepcją, czy chęcią wyjścia z Unii” – uważa prezydent (pisownia oryginalna).

„Mamy do czynienia z grupą, która tyle nagrabiła, tyle połamała prawa i wie że musi przegrać i stanąć przed nieuchronnym rozliczeniem, przed wolnymi, niezależnymi sądami, a także Trybunałem Stanu” – twierdzi Lech Wałęsa.

W ostatnim akapicie były prezydent, z przenikliwością godną Herkulesa Poirota, obnaża niecny plan Jarosława Kaczyńskiego.

„Więc co robi ? destabilizuje wszystko co się da, szczególnie sądownictwo, przejmuje co się da i rozdaje co się da. W tych warunkach chce się ukryć i uniemożliwiać rozliczenie, które musi nastąpić”.

Ciekawe, że ilość reakcji „ha-ha” nie daje „noblyście” do myślenia…

Źródło: Facebook