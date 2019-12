Serial „Wiedźmin”od piątku na Netfliksie! Cavill i Bagiński komentują [VIDEO]

„Wiedźmin” zachowuje to, co najważniejsze w literaturze Andrzeja Sapkowskiego: odcień powagi, ale też sarkazmu, dobrego, czarnego, polskiego humoru – powiedział producent wykonawczy serialu Tomasz Bagiński. Ośmioodcinkową opowieść o magii i przeznaczeniu można oglądać od piątku na Netfliksie.

Serial „Wiedźmin” na podstawie bestsellerowej sagi Sapkowskiego to opowieść o samotnym łowcy potworów Geralcie z Rivii, który szuka swojego miejsca w świecie pełnym zła i niebezpieczeństw. Pomagają mu w tym czarodziejka Yennefer i młoda księżniczka Ciri.

Jak powiedział Bagiński, serialowy „Wiedźmin” to rozrywka wielopoziomowa.

– Przeniesienie go na ekran pochłonęło tak dużo czasu właśnie dlatego, że jest to opowieść, której nie sposób zaszufladkować. Tam jest dramat i akcja, komedia i romans. Sądzę, że na tym polega wartość tej historii. Dla mnie najważniejsze jest, że to, co udało nam się zrobić, pozostało Wiedźminem, którego wymyślił 30 lat temu Andrzej Sapkowski – podkreślił.

Dodał, że produkcja Netfliksa „zachowuje wszystko to, co najważniejsze w literaturze Sapkowskiego”.

– Odcień powagi, ale też sarkazmu, dobrego, czarnego, polskiego humoru. Z tego jestem najbardziej zadowolony. Pojawiają się tam całe partie tekstu, fragmenty dialogów, duże części oryginalnego materiału, który napisał Andrzej Sapkowski.

– Oczywiście, jest to adaptacja, więc niektóre historie zostały rozszerzone – chociażby wątki Yennefer i Ciri, które w oryginale były wyłącznie zasygnalizowane. My je rozbudowaliśmy, ponieważ chcieliśmy dodać to, co przydarzyło się im w przeszłości. Prócz tego będzie też na pewno parę innych zaskoczeń, ale moim zdaniem wszystkie są utrzymane w duchu powieści” – zaznaczył producent wykonawczy.

Co o postaci Geralta z Rivii mówi odtwórca tej roli – Henry Cavill?

Dla odtwórcy roli głównej Henry’ego Cavilla praca na planie serialu to „spełnienie młodzieńczych marzeń”. Aktor od dawna jest fanem literatury fantasy i gry „Wiedźmin”.

– Być może dzięki temu z taką łatwością zagrałem tę postać i nie postrzegałem tego w kategoriach pracy. Podoba mi się nieoczywistość Geralta. To, że w głębi duszy jest rycerzem, a na zewnątrz sprawia wrażenie zmęczonego światem.

– Kiedy dowiedziałem się, że planowana jest produkcja tego serialu, zadzwoniłem do mojego agenta i poprosiłem, żeby skontaktował mnie z Netfliksem. Spotkałem się z Lauren, a kilka tygodni później dostałem rolę. Byłem bardzo podekscytowany – mówił hollywoodzki aktor.

W ocenie Cavilla, który zasłynął m.in. z roli Supermana, Geralt jest postacią, która daje aktorowi większe pole do popisu.

– Obaj są bohaterami, ale to Geralt jest zbudowany z wielu warstw, niejednoznaczny i nonkonformistyczny. Jest Supermanem w głębi duszy. Na zewnątrz wygląda inaczej. Dlatego praca na planie Wiedźmina była dla mnie zupełnie innym, unikalnym i bardziej osobistym doświadczeniem – powiedział Henry Cavill.

Pierwszy sezon serialu jest dostępny od piątku od godz. 9.00 na platformie Netflix. Zgodnie z zapowiedziami twórców zdjęcia do drugiego sezonu mają rozpocząć się w lutym 2020 r.

