SKANDAL w Sejmie! Odrzucili trzy niewygodne pytania Brauna do rządu

Skandal w Sejmie. Cenzurowanie Konfederacji trwa w najlepsze. Tym razem Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zablokowała trzy pytania posła Grzegorza Brauna do rządu premiera Mateusza Morawieckiego.

Poseł Grzegorz Braun próbował zadać, a właściwie zadał, trzy pytania do członków rządu Prawa i Sprawiedliwości. Odpowiedzi na nie nie uzyska, bowiem Marszałek Sejmu Elżbieta Witek odrzuciła wszystkie trzy pytania.

Przypomnijmy, iż na Konfederacji odmówiono prawa do składania wniosków w sprawie informacji bieżącej i zadawania pytań w sprawach bieżących. Grzegorz Braun zwrócił się jednak do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek z prośbą o uwzględnienie jego trzech pytań do spraw bieżących.

Oczywiście tradycyjnie banda czworga trzyma się razem, przyjęto pytania w sprawach bieżących od wszystkich pozostałych partii w Sejmie. Aż sześć z nich pochodzi od partii rządzącej.

W jakich tematach poseł Grzegorz Braun chciał zadać pytania do rządu?

1. Biografia Pana Ministra Finansów Tadeusza Kościńskiego – nieznana szerzej, a budząca uzasadnione zainteresowanie opinii publicznej.

2. Starszy sierżant sztabowy armii izraelskiej Jonny Daniels – jego praca dla Rządu RP (ew. firm i instytucji podległych Panu Premierowi), jego osobista znajomość z Panem Premierem oraz ew. wpływ na decyzje kadrowe i programowe podejmowane przez Pana Premiera – w tym decyzje dotyczące formowania i działania Rady Ministrów w poprzednim i aktualnym składzie.

3. Działania administracji, Policji i innych służb podległych Panu Ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu w dniu 11 listopada 2019 i w dniach następnych.