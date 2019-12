Tych zabawek nie kupuj dziecku pod choinkę. Zawierają silną truciznę!

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przetestował w laboratoriach zabawki. Na 546 sztuk nieprawidłowości dotyczyły 230 (42 proc.). 15 z nich nie spełniało wymagań ze względu na niewłaściwe oznakowanie.

Najczęściej zabawki (69) miały zbyt małe elementy, którymi dziecko może się udławić. Wypadały one z grzechotek, odrywały się od pluszaków.

Znaczna część testowanych produktów miała zagrażający życiu skład chemiczny. Zabawki miały zbyt wysoką zawartość ftalanów (27). Są one używane do zmiękczania plastiku. Limit to 0,1 proc. w masie zabawki, a najwyższa zawartość wynosiła ponad 50 proc.

– Zauważyliśmy, że im tańsza zabawka, tym więcej zawierała ftalanów. Np. w piłce, która kosztowała ok. 5 zł, było ich aż 50 proc. Może to wynikać z tego, że do jej produkcji użyto najtańszych materiałów, a do takich należą ftalany. Aby zabawka z twardego plastiku była miękka, dodaje się te niebezpieczne, a zarazem najtańsze, zmiękczacze – ocenia Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów..

Pod lupę trafiły też popularne slime’y, zwane glutkami. To miękkie zabawki o konsystencji galaretki lub żelu, łatwe do ugniatania. Badano je pod kątem migracji boru. Pierwiastek ten jest składnikiem boraksu i nadaje slime’owi elastyczność, ale nie może być go więcej niż 300 mg/kg.

W przeciwnym razie może powodować mdłości, wymioty, pobudzenie i nawet zaburzenia układu nerwowego. Na 15 slime’ów aż w 13 ten poziom był zbyt duży. W jednym przypadku aż 24 razy większy niż limit – migracja boru wynosiła aż 7159 mg/kg. Zobacz, jakie zabawki miały negatywne wyniki badań – pobierz raport.

– Przygotowujesz slime’y z dzieckiem w domu? Uważaj – nie masz wtedy kontroli nad ilością boru. Niestety, przepisy z internetu zalecają, aby użyć składników, które zawierają bor, np. boraks, płyn do prania. Slime domowej roboty może również zawierać wysokie poziomy boru – ostrzega Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Źródło: UOKiK