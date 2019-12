Winnicki stanowczo w Sejmie:”Trzeba powiedzieć Komisji Europejskiej wara”

Trzeba powiedzieć Komisji Europejskiej wara od polskiego stanowienia prawa w Polsce – powiedział Robert Winnicki. Poseł Konfederacji odniósł się z sejmowej mównicy do listu przesłanego polskim władzom.

– Trzeba jasno powiedzieć Komisji Europejskiej wara od polskiego stanowienia prawa, od tego co robi suwerenny Sejm RP – apelował w piątek w Sejmie prezes Ruchu Narodowego i poseł Konfederacji Robert Winnicki, podczas drugiego czytania projektu nowelizacji niektórych ustaw sądowych autorstwa PiS.

– Nie macie prawa wtrącać się w naszą wewnętrzną debatę. Nie macie prawa do tego, żeby z Brukseli dyktować, w jaki sposób będzie wyglądało polskie sądownictwo, polskie prawo. I to dzisiaj musi paść z tej mównicy bardzo jasno. I to właśnie mówi Konfederacja – oświadczył.

Odnosząc się do kondycji polskiego sądownictwa Winnicki ocenił, że już przed 2015 r. sytuacja była „zabagniona”.

– Jest to bagno znaczącej niesprawiedliwości, ciągnących się procesów, nieskuteczności, krzywdzących wyroków – mówił.

Poseł ocenił także, że „nie istniał realny trójpodział władzy, który by w jakikolwiek sposób kontrolowała władzę sądowniczą”.

Według niego problem polega na tym, że PiS, zamiast przez cztery lata osuszać to bagno polskiego systemu sądowniczego, „dolewa do niego z własnej rury coś od siebie” i sądzi, że to bagno wyschnie. Winnicki ocenił, że to bagno wcale się nie osuszyło, tylko – jak stwierdził – „śmierdzi jeszcze bardziej”.

Mówił także o „łataniu systemu”, co jego zdaniem jedynie pogorszyło jego funkcjonowanie.

– Powód jest bardzo prosty – podeszliście do tematu nie od strony reform systemowych, strukturalnych, tylko kadrowych – powiedział.

Przekonywał również, że dobry system sądowniczy „podciąga” tych pracowników, którzy w nim źle funkcjonują, natomiast w złym systemie, niewiele daje „wpuszczenie” nawet dużej liczby osób dla jego uzdrowienia.

– Możecie tych reform namnożyć nawet 500, i może trwać to jeszcze dekady, a systemu nie uzdrowicie. – mówił

– Jesteście totalnie nieudolni, niekompetentni i dlatego Konfederacja nie będzie popierała tego projektu ustawy – oświadczył poseł Winnicki.

Źródło: PAP