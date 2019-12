Zły stan zdrowia wicePREZESA PiS! „Czuje się bardzo źle. Nigdy nie widziałem go tak słabego”

Niepokojące informacje ws. stanu zdrowia wiceprezesa PiS. Adam Lipiński przeszedł bardzo poważną operację kręgosłupa. – Adam czuje się bardzo źle, nigdy nie widziałem go tak słabego – zdradza w rozmowie z „Super Expressem” polityk partii rządzącej.

Jak podaje „Super Express” jeden z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego, i jego przyjaciel Adam Lipiński ma poważne problemy ze zdrowiem. Wiceprezes PiS-u przeszedł wczoraj operację.

Informatorzy „Super Expressu”, twierdzą, że polityk od dawna skarżył się na silne bóle kręgosłupa. Wpierw miał uważać, że jest to zapalenie korzonków. Niestety, diagnoza okazała się dużo poważniejsza.

– W ciągu ostatnich tygodni ból jednak nasilił się tak bardzo, że Adam musiał zrezygnować z wielu aktywności. I zacząć się oszczędzać – mówi „ważny polityk PiS” – „Super Expressowi”.

– Niestety ból był nie do zniesienia i zaczął jeździć na kontrole do lekarza. Okazało się, że sprawa jest tak poważna, że nie można czekać ani chwili dłużej i natychmiast trzeba go kłaść na stół – dodał informator.

Tabloid skontaktował się z Adamem Lipińskim, by spytać przed operacją o to jak się czuje. Polityk, nie chciał jednak rozmawiać. – Nie mam siły – powiedział.

Źródło: Super Express