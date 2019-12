Życiowy dramat Roberta Lewandowskiego. Będzie jutro operowany

Piłkarz Bayernu Monachium Robert Lewandowski przejdzie operację przepukliny pachwinowej 21 grudnia. Zabieg odbędzie się bezpośrednio po meczu Bawarczyków z VfL Wolfsburg w 17. kolejce niemieckiej ekstraklasy.

„Nie chcemy tracić czasu” – poinformował trener mistrzów Niemiec, Hansi Flick. Dodał, że Robert Lewandowski będzie pauzował przez 10 do 14 dni.

Już wcześniej wiadomo było, że Lewandowski będzie musiał przejść operację. Sprawa nie była jednak pilna. Sam kapitan reprezentacji Polski zapewniał, że problem w żaden sposób nie wpływa na jego grę.

Bayern ogłosił wcześniej, że 31-letni piłkarz uda się razem z resztą drużyny na zgrupowanie do Kataru (4-10 stycznia). Możliwe jest jednak, że Polak w nie wyjedzie z zespołem z powodu rehabilitacji. O ile sama operacja nie jest skomplikowana, to sam powrót do zdrowia może zająć Lewandowskiemu od dwóch tygodni do miesiąca.

