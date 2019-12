Brutalny atak imigranta. Ofiarą padł młody Niemiec [VIDEO]

W mediach społecznościowych został opublikowany brutalny film, na którym zarejestrowano scenę pobicia młodego chłopaka. Sprawiedliwość wymierza mu ciemnoskóry mężczyzna. Młody chłopak jest brutalnie bity, przewrócony na ziemię, kopany. Całe zajście jest filmowane przez pozostałych członków gangu, którzy przez dłuższy czas nie reagują na zachowanie swojego kompana.

W pewnym momencie brutalny atak przeradza się w furię. Koledzy bliskowschodniego napastnika próbują powstrzymać agresora. Jest to jednak bardzo trudne, gdyż ten jest wyjątkowo rozjuszony. W końcu udaje im się odciągnąć napastnika od niemieckiego chłopaka, który leży na ziemi i próbuje osłaniać się od ciosów.

Na koniec napastnik grozi swojej ofierze. – Jeśli pójdziesz na policję Twoja matka zostanie zgwałcona – krzyczy do leżącego chłopaka. – Jeśli na nas doniesiesz zabijemy Twoją matkę.

Attention! Please help to spread this video around. A young German is being targeted, harassed & beaten by a group of brown immigrants. They threaten his life & tell him if he goes to the police him & his mother will be raped & his mother will be killed. Let’s make him famous. pic.twitter.com/BOGK9XdCIx

