„Choinkowy protest” Moniki Olejnik. W tym roku nie zawiesi bombek. O co chodzi dziennikarce? [FOTO]

View this post on Instagram

Bombek nie ma na choince, bo nie wiedziały, że mają się zjawić-podobnie jak ta części posłów opozycji, która nie pojawiła się w Sejmie podczas ważnego głosowania! Wstyd! #odpowiedzialność #polityka #posłowie #posłanki #sejm #władza #etyka #wolnemedia #monikaolejnik #tvn24 #tvn