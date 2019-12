Co robi papież Franciszek?! To nagranie jest BARDZO DZIWNE [VIDEO]

Nagranie pochodzi z papieskiej wizyty w katolickim sanktuarium w Loreto. Papież Franciszek wita się na nim z szeregiem ludzi. Wiele osób chce pocałować pierścień papieża, lecz ten cofa rękę.

Pocałunek pierścienia to normalny sposób przywitania się z papieżem. Papież Franciszek postanowił najwyraźniej zmienić protokół.

A look back at 2019: Pope Francis visited a Catholic shrine in Loreto where he repeatedly withdrew his hand as a line of people tried to kiss his ring pic.twitter.com/zxrtepoeFT

— Reuters (@Reuters) December 20, 2019