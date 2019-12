Małgorzata Godlewska śpiewa kolędę. „Czemu teraz z kolęd robi się dyskoteki ?” [VIDEO]

Małgorzata Godlewska po raz kolejny chciała pochwalić się swoim wokalem. Cóż, śpiewać co prawda nie potrafi, ale te „drobne” braki nadrabia kusym strojem. Półnaga celebrytka śpiewa remizową wersję „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.

Małgorzata Godlewska od lat stara się zostać piosenkarką. No cóż, powiedzmy sobie szczerze, że to nie wychodzi. Celebrytka niedawno nagrała kilka kolęd, każdą z nich bezlitośni masakruje.

Specyficzny jest też jej strój. A właściwie jego braki w pewnych miejscach. Nawet śpiewając o narodzinach Jezusa, prezentuje się roznegliżowana, a jej piersi wychodzą na wierzch.

Jednak to nie pierwszy raz. Celebrytka po raz kolejny przed świętami nie daje o sobie zapomnieć. Tym razem nagrała swoją wersję polskiej kolędy „Pójdźmy wszyscy do stajenki”. Jest źle, naprawdę ŹLE.

Ostrzegamy, tego nie da się odzobaczyć. Przed obejrzeniem skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą!

Małgorzata Godlewska – Pójdźmy wszyscy do stajenki – Kolędy Małgorzata Godlewska – Pójdźmy wszyscy do stajenkiRadujmy się! ❤️☃️🎅🎁🎄⠀⠀⠀PÓJDŹMY WSZYSCY DO STAJENKIŚpiewa: Małgorzata Godlewska⠀Dziękuję Studiu Accantus za wspaniały podkład muzyczny!⠀Rejestracja, edycja i finalny mastering: Artur TelusLicencja do muzyki (bez wokalu) Creative COMMONS. Aranżacja muzyczna: Marcin Kuczewski. Reżyseria i realizacja nagrań, miks i mastering: Bartłomiej Kozielski – Studio Accantus. Autorzy muzyki i słów nieznani. ©: Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Zezwala się na korzystanie z utworu na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL, dostępnej pod adresem creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ Geplaatst door Godlewska op Woensdag 18 december 2019

Oto jak na występ Małgorzaty Godlewskiej zareagowali internauci:

– Czemu teraz z kolęd robi się dyskoteki ? 🤦🏼‍♀️😱 i ten strój maskara !! Nic nie mam do głosu tej pani, ale by mogła się stosownie ubrać do takiego utworu 😢🤯😭 – komentuje jeden z internautów.

– Bardzo ładnie, wesolutko i taka powinna być kolęda 👏👏👏Strój też adekwatny do klimatu, bo przecież Jezusek się w Afryce urodził, choć niektórych to może zdziwić – pisze kolejny.

– Można nie mieć szacunku do siebie – jej sprawa. Ale nie mieć szacunku do świąt… Bardzo to przykre, jak wielką, czarna dziurę można mieć w głowie… – dodaje kolejny.

– Co to za ubiór na kolędę?? No tragedia po prostu zero szacunku! – pisze następna.