Papież Franciszek chce by Kościół był nowoczesny. „Nie jesteśmy już w systemie chrześcijańskim”

Papież Franciszek podczas przedświątecznego spotkania z przedstawicielami Kurii Rzymskiej nie ograniczył się tylko do składania życzeń. Przywódca Kościoła przedstawił wizję reformy watykańskich instytucji.

Papież Franciszek mówił w Watykanie o nieuchronności zmian. Według hierarchy żyjemy obecnie w czasie epokowych przemian, i Kościół musi za nimi nadążyć.

Franciszek twierdzi, że celem przemian ma być lepsza służba ewangelizacji. Według papieża Kościół nie powinien zostawać w tyle, za światem nowoczesnym.

– Bóg przejawia się w czasie i jest obecny w procesach historii. Dlatego należy dawać pierwszeństwo działaniom, które wzbudzają nowe dynamiki – twierdzi Ojciec Święty.

Według papieża Franciszka chrześcijaństwo straciło swój wpływ na kulturę. Dziś ludzie kierują się zupełnie innymi wartościami.

– Dziś nie jesteśmy już jedynymi, którzy tworzą kulturę, ani pierwszymi czy najbardziej słuchanymi . Potrzebujemy zatem przemiany mentalności duszpasterskiej, co nie oznacza przejścia na duszpasterstwo relatywistyczne. Nie jesteśmy już w systemie chrześcijańskim, ponieważ wiara – szczególnie w Europie, ale także w dużej części Zachodu – nie stanowi już oczywistej przesłanki życia wspólnego, a wręcz jest w istocie często negowana, wyszydzana, marginalizowana i wyśmiewana – uważa papież.

Według Ojca Świętego potrzebne są nowe drogi dotarcia do ludzi potrzebujących ewangelizacji.

– Nowa kultura, naznaczona czynnikami zbieżności i multimedialności potrzebuje odpowiedniej reakcji Stolicy Apostolskiej w dziedzinie przekazu. Dziś, w odniesieniu do zróżnicowanych serwisów dominuje forma multimedialna, a oznacza to także sposób ich pojmowania, myślenia i realizowania. Wszystko to pociąga za sobą, wraz ze zmianami kulturowymi, przemianę instytucjonalną i personalną, by przejść od pracy w odizolowanych sekcjach – które w najlepszym przypadku miały pewną koordynację – na pracę wewnętrznie połączoną, w synergii – przedstawia swoją opinię papież.

Co to oznacza dla osób wierzących? Na ten moment nie ogłoszono w Watykanie jeszcze żadnych śmiałych zapowiedzi wielkich reform. Może jest to jednak tylko kwestia czasu…

Źródło: Vatican News