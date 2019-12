Pływający blok energetyczny, Akademik Łomonosow, znany jako „Pływający Czarnobyl” rozpoczął pracę. Wytwarzana energia elektryczna po raz pierwszy trafiła do odbiorców.

Akademik Łomonosow wypłynął 23 sierpnia z portu w Murmańsku. „Pływający Czarnobyl” zacumował 14 września w porcie Pewek na Czukotce, ale czekał na zezwolenie ze strony tamtejszego regulatora, Rostechnadzor.

Jego zadaniem jest dostarczanie prądu elektrycznego mieszkańcom Czukockiego Okręgu Autonomicznego.

Akademik Łomonosow został podłączony do izolowanej sieci węzła Chaun-Bilibino w Czukockim Okręgu Autonomicznym – podał w czwartek Rosenergoatom.

– Po podłączeniu do sieci Akademik Łomonosow stał się pierwszą na świecie elektrownią jądrową opartą na technologii klasy SMR (Small Modular Reactors) do wytwarzania energii elektrycznej. To kamień milowy zarówno dla rosyjskiej, jak i światowej energetyki jądrowej. – powiedział Dyrektor generalny Rosatom, Aleksiej Lichaczow.

Pływający blok energetyczny, Akademik Łomonosow, posiada dwa reaktory KLT-40C o mocy 35 MW każdy. Przy jego konstruowaniu Rosjanie wykorzystali doświadczenia z lodołamaczy z napędem nuklearnym.

Statek ma 144 metry długości i 30 metrów szerokości. Jego wyporność wynosi 21 000 ton. Akademik Łomonosow to projekt pilotażowy. Funkcjonuje jako „działający prototyp” do zbierania doświadczeń dla przyszłej floty pływających elektrowni jądrowych i instalacji lądowych opartych na rosyjskich SMR, czyli małych reaktorach modułowych. Rosja planuje umieścić je w trudno dostępnych obszarach północnej Rosji i na Dalekim Wschodzie.

Źródło: rosatom.ru