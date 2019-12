Postępy islamizacji Europy. Uwaga kobiety: jak się nosić…

Co ciekawe, imam Abdelali Mamoun jest uważany za modernistę i przeciwnika radykalnych odłamów islamu. Jednak autorytatywnie przypomniał kobietom o obowiązku noszenia zgodnie z zaleceniami Koranu długich sukienek.

Karcąc „nieprzyzwoitość” niektórych kobiet, imam z Alfortville dodał, że np. legginsy i spodnie są dla niewiast strojami nieprzyzwoitymi. Potępił łamanie sury 33, która mówi o sukniach i skrytykował „obłudę”, czyli np. noszenie hidżabu i obcisłych spodni. Wrzasku feministek jednak specjalnie nie słychać…

Z kolei po drugiej stronie kanału La Manche donoszą o coraz bardziej praktycznych zasadach wchodzenia przepisów islamu w życie publiczne. W angielskich szpitalach pojawiają się”jednorazowe” hidżaby”, które mają zapewnić higienę i sterylność, a z drugiej strony uszanować obyczaje muzułmanów.

Na pomysł takich jednorazowych nakryć głowy dla kobiet wpadła chirurg pochodząca z Malezji. Chociaż ze względów higieny codziennie zmieniała swój hidżab, to w końcu dyrekcja uznała, że używanie takiego nakrycia głowy łamie przepisy i stanowi zagrożenie.

Młoda lekarka wymyśliła więc jednorazowe hidżaby i zamówiła w swoim ojczystym kraju. I tak w hrabstwie Derbyshire w sercu Anglii stało się pionierem nowej mody.

W Royal Derby Hospital właśnie zezwolono na noszenie nowego rodzaju hidżabu. Jest sterylny, jednorazowy i ma odpowiednie atesty.

Teraz wyznający islam kobieta – lekarz, czy pielęgniarka asystująca np. przy operacji może już żyć zgodnie z przykazaniami szariatu także w miejscu swojej pracy.

Nowe hidżaby mają trafić i do innych szpitali w Wielkiej Brytanii. Brytyjski system opieki zdrowotnej pozostawił pozostawił każdemu szpitalowi wybór, czy włączyć taki „sterylny hidżab” jako autoryzowaną część odzieży personelu medycznego.

Remember the name; FARAH ROSLAN, and she is our very own MALAYSIAN! ❤️🇲🇾🌺

BBC News – Royal Derby Hospital: Disposable sterile hijabs introduced https://t.co/nA1LL3acCC

— AzrinMySihat (@Azrin02560697) December 18, 2019