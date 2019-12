Rafał Ziemkiewicz o Donaldzie Tusku. Padły mocne słowa [VIDEO]

Rafał Ziemkiewicz o Donaldzie Tusku wypowiedział się ostatnio w naprawdę mocnych słowach. Miało to związek z premierą książki „Szczerze” byłego premiera.

– Zacząłem czytać książkę Donalda Tuska! On zawsze był sprytny, a tu takie rzeczy. (…) Ten wielki umysł rządził UE – ironizował Rafał Ziemkiewicz o Donaldzie Tusku w swoim programie „Polska na dzień dobry” na antenie Telewizji Republika.

To jednak nie koniec mocnych słów pod adresem byłem premiera. Publicysta polecił lekturę „Szczerze” wszystkim.

– Każdy powinien to przeczytać! Ta kukła rządziła Polską przez wiele lat. Przez 8 lat mieliśmy premiera, który jest pusty jak bęben i w dodatku zakochany w sobie, jak to mówią Amerykanie – przepraszam, że tak wulgarnie – że mu staje do środka – mówił dalej publicysta.

Jak zatem widać, Ziemkiewicz zrobił znakomitą reklamę książce Tuska. Być może teraz w księgarniach ustawią się po nią tłumy.