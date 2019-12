Skandaliczne zachowanie prawnika z Departamentu Stanu amerykańskiego rządu. Groził Polakowi…

McKay Smith z amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości groził Pawłowi Sawickiemu z biura prasowego Muzeum Auschwitz. O sprawie pisze portal interia.pl.

Wszystko rozpoczęło się od wpisu na Twitterze opisującego wizytę Angeli Merkel w Auschwitz.

Jeden z komentujących amerykańskich Żydów zwrócił uwagę na sformułowanie „Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny Auschwitz”, które według niego „odzwierciedla oficjalną linię polskiego rządu, według której Polacy nie są odpowiedzialni”

I have noticed @AuschwitzMuseum is always careful to lay specific blame on „German Nazis.” It’s a reflection of the official Polish government line that Poles, themselves, were not responsible. This disturbs me as the relative of many Auschwitz victims and survivors. https://t.co/L8dIQ7a928

— Howard Lovy (@Howard_Lovy) 6 grudnia 2019