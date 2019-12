Szok! Europejski Trybunał Praw Człowieka przyznał odszkodowanie za „podróż” po aborcję

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że dwóm kobietom z Irlandii Północnej należy się odszkodowanie za „podróż” po aborcję. Aby zabić dziecko, musiały pojechać do Anglii.

Ostatnio Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że dwóm kobietom – matce i córce, należy się odszkodowanie za „podróż” po aborcję do Anglii. Następnie skierowały one sprawę do ETPCz, gdyż uznały, że prawo jest „niesprawiedliwe”, skoro zmusza je do takich rozwiązań.

Trybunał nakazał Belfastowi wypłacenie odszkodowania za „podróż” po aborcję w kwocie co najmniej 900 funtów. Co więcej, podatnicy mają także ponieść koszty postępowania.

Wyrok ucieszył środowiska proaborcyjne na Wyspach Brytyjskich. Nakłaniają one teraz kobiety, które odbyły podobną „podróż”, aby domagały się zwrotu kosztów z tym związanych.

Emma Campbell reprezentująca proaborcyjną organizację „Alliance For Choice” zachęca kobiety, by zgłaszały się do niej po pomoc w dochodzeniu zwrotu kosztów.

Do października Irlandia Północna była jedynym krajem wchodzącym w skład Wielkiej Brytanii, który zakazywał zabijania dzieci. Niestety, wskutek bierności tamtejszych polityków, rząd w Londynie narzucił swoje zdanie w kwestii regulacji prawnych.

Źródło: theguardian.com, lifenews.com