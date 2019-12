Szok na Pomorzu! Babcia wykorzystywała seksualnie wnuczęta. Grozi jej do 12 lat więzienia

60-letnia babcia miała wykorzystywać seksualnie swoje wnuczęta. Akt oskarżenia trafił do sądu.

Do szokujących wydarzeń doszło w Bytowie (woj. Pomorskie). Prokuratura ustaliła, że 60-letnia babcia wykorzystywała seksualnie swoje wnuczęta.

Sprawę opisał „Głos Pomorza”. Rodziców zaniepokoiły opowieści dzieci, które opisywały, co robiły z babcią pod ich nieobecność.

12 lat więzienia grozi babci, która miała zmuszać swoje wnuki do dotykania jej miejsc intymnych. Więcej:https://t.co/zbWADTeHFq pic.twitter.com/RtxeHhUCmA — gp24.pl (@gp24_pl) December 20, 2019

Babcia zmuszała wnuki do dotykania jej miejsc intymnych, a także do dotykania swoich miejsc intymnych wzajemnie. Akt oskarżenia trafił już do sądu.

Informacje potwierdziła zastępca prokuratora rejonowego w Bytowie Małgorzata Borek. Babcia odpowie za obcowanie płciowe z osobą małoletnią lub doprowadzenie jej do poddania się czynnościom seksualnym.

Śledczy unikają szczegółowych informacji ze względu na dobro dzieci. 60-letniej babci grozi od 2 do 12 lat więzienia.

Jak się okazuje to nie jedyna tego typu sprawa badana przez prokuraturę. Inną bulwersującą historią, badaną przez śledczych, jest przypadek dziadka, który miał molestować wnuczkę.

Źródło: Głos Pomorza