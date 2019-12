Szokujące nagranie! Zderzenie ogromnych wycieczkowców w Meksyku. Są ranni [VIDEO]

Zderzenie wycieczkowców Carnival Glory i Carnival Legend miało miejsce w piątek w meksykańskim porcie Cozumel. Jedna z jednostek była w trakcie manewru cumowania, gdy uderzyła w drugą.

Jak się później okazało, zderzenie wycieczkowców pociągnęło za sobą poważne skutki. Otóż uszkodzenia były na tyle poważne, że konieczny stał się powrót do portu.

To jednak nie wszystko, albowiem w wyniku incydentu 6 osób zostało rannych. Załoga statku wydała oświadczenie, że pasażerom, którzy byli obecni na pokładzie, kiedy miało miejsce zderzenie wycieczkowców, udzielono pomocy medycznej.

Kolizja statków mogła być jeszcze bardziej poważna, albowiem statek Royal Caribbean’s Oasis znajdował się również w pobliżu. Na szczęście jego załoga uniknęła wypadku.

Załoga poinformowała, że trasa wycieczki nie zostanie skrócona ani też odwołana. Pomimo zderzenia wycieczkowców, rejs ma się zakończyć w Nowym Orleanie w najbliższą niedzielę.

Carnival Glory just crashed into Carnival Legend and almost crashed into Oasis of the Seas at the Cozumel cruise port. #FoxNews #RoyalCaribbean #CarnivalLegend #CarnivalGlory #OasisoftheSeas pic.twitter.com/5ITBCfz99L

— Matthew Bruin (@BruinMatthew) December 20, 2019