Szokujące wzrosty cen za wywóz śmieci. Podwyżki nawet o… 600 procent

Ceny za wywóz śmieci rosną w całej Polsce. To efekt nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którą Sejm RP wprowadził w lipcu br.

Do listy miast, w których ceny za wywóz śmieci gwałtownie rosną, dołączył Białystok. Jego mieszkańcy więcej płacić będą od marca 202 roku. Podwyżki sięgną kilkudziesięciu procent.

Duże podwyżki małe ulgi

W Białymstoku obecnie opłaty za odpady uzależnione są nie od liczby mieszkańców, a od wielkości lokalu mieszkalnego. Kwoty przy zbiórce selektywnej, to: przy powierzchni mieszkania do 40 mkw. – 9 zł miesięcznie, o powierzchni 40,01-80 mkw. – 21 zł, mieszkań i domów o większej powierzchni – 29 zł. Przy braku selekcji, opłaty są aż dwa razy wyższe.

Uchwalone przez Radę Miasta nowe stawki, to odpowiednio – 16 zł, 36 zł i 45 zł miesięcznie. Oznacza to, że podwyżki sięgną kilkudziesięciu procent.

Ulgę dostają mieszkańcy za posiadanie kompostownika na bioodpady: odpowiednio do wielkości lokalu to od… 1 do 3 zł miesięcznie. Dodatkową zniżkę otrzymają rodziny spełniające kryteria Karty Dużej Rodziny oraz osoby gorzej sytuowane (korzystające z opieki społecznej).

Rada Miasta w uzasadnieniu do projektu zaznaczyła, że ceny za odbiór odpadów w Białymstoku, w przeliczeniu na mieszkańca, należą do najniższych w Polsce. Niezmieniane były od 2013 roku.

Więcej o… 600 procent

Drastycznie wzrosną opłaty w stolicy, zgodnie z przyjętą 12 grudnia br. uchwałą Rady Warszawy. Zmiany stawek okażą się najbardziej dotkliwe dla tych, którzy samodzielnie zamieszkują lokal, na przykład w bloku. Opłaty w ich przypadku wzrosną… o 600 proc. Najmniejszą różnicę między opłatami, czyli 28 złotych miesięcznie, zapłaci przykładowa czteroosobowa rodzina żyjąca w mieszkaniu.

Ponadto dwukrotnie wzrośnie w Warszawie opłata za odbiór niesegregowanych śmieci. Zgodnie z nią, opłaty w wyniku zaniechania segregacji mogą wzrosnąć nawet czterokrotnie. Jak informuje ratusz, wyższe opłaty dotyczyć będą wszystkich mieszkańców danej nieruchomości, a zatem odpowiedzialność będzie zbiorowa.

W Gdańsku nowe stawki obowiązują od lutego 2020 roku. Opłaty wzrosną o 100 proc. – z 44 na 88 groszy za metr kw. W sąsiedniej Gdyni wyliczono jeszcze wyższe stawki – o co najmniej 131 proc.

Wywóz śmieci w Poznaniu na razie nie nie zdrożeje. Będą za to wysokie kary za nieprawidłowe segregowanie i odpowiedzialność zbiorowa. Mieszkańcy dopłacą 200 procent i więcej…

Źródło: businessinsider.com.pl / nczas.com