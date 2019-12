Szymon Hołownia ujawnił co będzie robił po wyborach. „To nie jest eksperyment”

Pomimo iż wybory prezydenckie odbędą się dopiero za kilka miesięcy, już ujawniony został powyborczy plan Szymona Hołowni. Co dalej zamierza popularny prezenter?

Startowi w wyborach znanego celebryty przygląda się z zaciekawieniem wielu komentatorów. Tym bardziej, że nie ma on żadnego doświadczenia politycznego. Niemniej jednak gotowy jest już powyborczy plan Szymona Hołowni.

Za kampanią celebryty stoi Michał Kobosko. Gościł on ostatnio w studiu Wirtualnej Polski, gdzie zdradził powyborczy plan Szymona Hołowni.

– Mamy plan, szczegółowy plan, związany z wejściem na długo Szymona Hołowni do polityki. To nie jest efemeryda, to nie jest eksperyment. Polacy nie są przekonani do partii politycznych, z tego powodu, że partie funkcjonują tak, jak funkcjonują. Więc my nie mówimy na razie o powołaniu partii politycznej. Finalnie? Zobaczymy. Polska polityka jest nieprzewidywalna – powiedział Kobosko.

Nie wiadomo jak popularny dziennikarz wypadnie w kampanii. Wydaje się jednak, że zamierzenia Szymona Hołowni mogą okazać się na tyle skuteczne, że zagości on na dłużej w polityce.