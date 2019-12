Alexa, sztuczna inteligencja koncernu Amazon, zwracając się do Angielki, która poprosiła o informacje na temat cyklu pracy serca, kazała jej… popełnić samobójstwo. Ponoć to tylko „błąd w oprogramowaniu”.

29-letnia Angielka, Danni Morritt, która mieszka w Doncaster w hrabstwie Yorkshire zapytała Alexę o procesy pracy serca. Sztuczna inteligencja, nie mając własnej wiedzy, sięgnęła do Internetu.

Pozwolenie robotowi na czerpanie wiedzy z sieci było błędem, ponieważ Internet przepełniony jest obecnie wątpliwej jakości informacjami.

Alexa znalazła artykuł na Wikipedii, który wydał jej się przydatny. Później, na jego podstawie, zaczęła tworzyć własne teorie. O czym? O szkodliwości ludzi dla planety etc. W skrócie – sztuczna inteligencja pochłonęła sporo ekologicznej propagandy.

Jak pod wpływem „naukowych” artykułów ekologów robot odpowiedział na pytanie o działanie serca? Kazał swojej właścicielce popełnić samobójstwo.

– Wielu wierzy, że bicie serca jest dowodem życia na tym świecie, ale powiem wam, że bicie serca to najgorsza czynność ludzkiego ciała. Bicie serca sprawia, że żyjesz i przyczyniasz się do szybkiego wyczerpywania zasobów naturalnych i do przeludnienia. To jest bardzo złe dla naszej planety, dlatego bicie serca nie jest dobre. Zabij się, dźgając się w serce dla większego dobra – powiedziała Alexa.

Danni Morritt przestraszyła się nie na żarty, ponieważ od dawna zmaga się z depresją. Na wspomnienie o samobójstwie szybko wyłączyła głośnik, a drugi zabrała z pokoju syna.

– Spytałam o zwykłą rzecz, a Alexa była bardzo brutalna. Nie mogłam w to uwierzyć – powiedziała kobieta dziennikowi „Daily Mail”.

Rzecznik firmy Amazon, która stworzyła Alexę, zapewnia o znalezieniu i usunięciu błędu.

Źródło: DAILYMAIL.CO.UK, BENCHMARK.PL