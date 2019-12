Ubogacenie kulturowe w Szwecji. Imigranci pobili chłopaka. Potem zrobili TO [VIDEO]

Na nagraniu widzimy, jak grupa imigrantów bije młodego szwedzkiego chłopaka. Nie wiadomo, o co poszło.

Szwed nie stawia oporu. Kurczy się jedynie i zasłania twarz przed uderzeniami czarnoskórego napastnika. Co ciekawe, sam imigrant nie podejmuje przy ataku wielkiego wysiłku.

Jeden z napastników wszystko filmuje smartfonem. Po ciosach, jeden z nich oddaje mocz na chłopaka. Nawet na to chłopak nie reaguje w żaden sposób.

Nagranie wrzucił Simon Kristoffersson, dziennikarz szwedzkiego „Samhällsnytt”. Z kolei Peter Imanuelsen, redaktor naczelny „Times of Sweden” podkreśla, że „czegoś takiego nigdy nie było”.

– Nie możemy pozwolić, aby nasze dzieci dorastały w takim społeczeństwie. to jest niedopuszczalne – podsumował.

Sweden in 2019.

A gang beats up then urinates on young boy.

It never used to be like this.

We cannot let our kids grow up in a society like this.

This is unacceptable 😡pic.twitter.com/oFcPqSmSGj

— PeterSweden (@PeterSweden7) December 17, 2019