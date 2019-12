Chorwacja wkracza na tęczową ścieżkę. Najpierw zalegalizowała związki partnerskie. Teraz sąd administracyjny w Zagrzebiu zdecydował, że należy ponownie rozpatrzeć wniosek złożony przez homoparę o uzyskanie statusu rodziny zastępczej. Pierwotnie żądanie to odrzuciło chorwackie Ministerstwo Demografii, Rodziny i Polityki Społecznej.

Media podkreślają, że wyrok sądu może doprowadzić do legalizacji adopcji dzieci przez „pary jednopłciowe”. Będzie to kolejny krok tęczowej rewolucji, po tym jak kraj zalegalizował związki partnerskie.

Decyzja zagrzebskiego sądu oznacza, że ministerstwo jeszcze raz pochyli się nad wnioskiem Ivi Segoty i Mladena Kozicia. W 2017 roku homoseksualiści złożyli aplikację o przyznanie im prawa do uzyskania statusu rodziny zastępczej.

Mężczyźni żyją w homozwiązku partnerskim od 2015 roku. Decyzja sądu może okazać się przełomem w kwestii prób legalizacji adopcji dzieci przez homoseksualistów. Proces w tej sprawie już znalazł się na wokandzie chorwackiego sądu. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z orzeczenia – wyznał Ivo Segota.

Lewacy nie kryją zadowolenia. „Po raz pierwszy sąd w Republice Chorwacji podtrzymał międzynarodowe orzecznictwo i orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zgodnie z którymi pary tej samej płci muszą być traktowane na równi z prawami jak pary heteroseksualne” – czytamy w komentarzu lewackiej organizacji Rainbow Family Association. Wspiera ona lobby LGBT dążące do adopcji dzieci przez „mniejszości seksualne”.

W tej sytuacji chorwackie Ministerstwo Demografii, Rodziny i Polityki Społecznej jest zmuszone do powtórnego rozpatrzenia wniosku, który za pierwszym razem odrzuciło. Ma na to 60 dni. Co więcej, w tym czasie musi podjąć nową, „niedyskryminującą” decyzję. Jeśli Segota i Kozic otrzymają status rodziny zastępczej, niewątpliwie otworzy to furtkę tęczowym aktywistom.

Adopcja dzieci przez homoseksualistów

Zdaniem lokalnych mediów, decyzja sądu administracyjnego w Zagrzebiu może w rezultacie prowadzić do legalizacji adopcji dzieci przez homopary.

W Chorwacji w 2014 roku zalegalizowano związki partnerskie, również dla osób tej samej płci. Prawo w tym kraju w wielu obszarach zrównuje je z małżeństwami – na razie nie pozwala jednak na adopcję dzieci przez homoseksualistów. W interpretacji adwokata wnioskodawców, Sanja Bezbradic Jelavi, jest to przejaw dyskryminacji.

W grudniu 2018 roku chorwacki parlament przyjął nową ustawę o opiece zastępczej. Prawo weszło w życie w tym roku. W myśl przepisów, niemożliwe jest uzyskanie statusu rodziny zastępczej przez pary jednopłciowe.

W odpowiedzi w lutym tego roku Rainbow Family Association złożyło skargę do Trybunału Konstytucyjnego. Organizacja chciała dociec, czy przepisy są zgodne z krajową konstytucją.

Wygląda na to, że lobby LGBT znalazło właśnie pionierów, którzy mają utorować drogę do adopcji dzieci przez homopary. – Ich odważny czyn, publiczna obecność i zgoda na tę legalną bitwę, podczas której mieli pełne poparcie Rainbow Family Association jest również precedensem dla innych par, które decydują się na rozszerzenie rodziny w ten sposób – stwierdził otwarcie jeden z aktywistów LGBT.

Źródła: balkaninsight.com/dw.com