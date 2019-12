Europosłowie śpiewają „We wish you a Merry Brexmas”, a dyryguje im Polak. Brexit niedługo po świętach? [VIDEO]

Europosłowie z Wielkiej Brytanii postanowili „strollować” europarlament. Ciesząc się ze zwycięstwa Partii Konserwatywnej zaśpiewali innym posłom kolędę. Zmienili jednak słowa. Nowa wersja nie traktuje o Bożym Narodzeniu, a o Brexicie.

„Trolling Brexit Party w Parlamencie Europejskim” – tak pomysł śpiewania brexitowej kolędy skomentowała Emily Hewertson na Twitterze.

Wpis został okraszony wideem, na którym widać jak grupka posłów śpiewa popularną świąteczną piosenkę. Tak przynajmniej mogłoby się zdawać, ponieważ melodia do złudzenia przypomina tę z hitu „We wish you a Merry Christmas”.

Człon „Christ” zmieniono jednak na „Brex”. „We wish you a Merry Brexmas” miało być swego rodzaju świadectwem radości Brytyjczyków, którzy cieszą się z tego, że opuszczają Unię.

Top trolling from The Brexit Party in the European Parliament today. “We wish you a Merry Brexmas…”pic.twitter.com/pTXzf6VKpr — Emily Hewertson (@emilyhewertson) December 19, 2019

Co ciekawe na filmiku widać, że chórowi dyryguje polski europoseł, Jacek Saryusz-Wolski. Ciekawe, czy nabrał się na trolling Brytyjczyków, czy też wiedział co robi?

Brexit po świętach?

Czy brexitowe kolędowanie oznacza, że Brexit nastąpi tuż po świętach? Nie do końca. Wielka Brytania opuści struktury Unii Europejskiej na początku 2020 roku, ale nie będzie to „od razu” po Bożym Narodzeniu.

Wszystko wskazuje na to, że Brexit rozpocznie się planowo, 31 stycznia, ponieważ Izba Gmin poparła już forsowaną przez premiera Borisa Johnsona umowę, która została wynegocjowana z UE.

Porozumienie poparło 358 deputowanych, przeciw było 234.

Źródło: Nczas.com/Twitter