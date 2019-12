Fabian odciął Korsykę! Ci to mają święta… [VIDEO]

W niedzielę nad Francją nadal szaleje huragan Fabien. Podmuchy z prędkością 170 km/h odnotowano w Bastii na Korsyce. Ogłoszono alarm dla sześciu departamentów. Powodzie i wichury grożą w Alpes-Maritimes i Haute-Corse. W Finistère, Ille-et-Vilaine oraz w Charente-Maritime.

Normalnie media zwalałyby winę na zmiany klimatyczne. Zmiany klimatyczne tutaj nie zawiniły, bo „Météo-France” informuje, że huragan Fabien, który uderzył we Francję w ten weekend, to wynik walki niżów znad Wysp Brytyjskich z wyżami u wybrzeży Maroka. Jest to zjawisko często występujące zimą.

W Bordeaux wiatr wiał do 141 km/ h, 142 km/h odnotowano w Landach. Na południowym zachodzie żaden pociąg nie kursował na trasie Bordeaux-Tuluza, ponieważ tory przywaliły powyrywane drzewa. Huragan pozbawił 100 tys. domostw prądu. z Czego 23 tys. w Żyrondzie. Wiało na całym południu.

Rekordy padały jednak na Korsyce. Ajaccio zostało odcięte od świata. 206 km/h wiało na Cap Sagro, 196 km/h na Cap Corse. Do tego ulewne deszcze i powodzie. Jeszcze w sobotę zamknięto wszystkie drogi dojazdowe do Ajaccio. Ponieważ lotnisko zostało zalane przez rzekę Gravona, także musiano je zamknąć. Zamknięto jeszcze port, gdzie oczekuje się 6-metrowej fali.

Z powodu pogody i wiatrów odwołano planowane na dziś zawody narciarskiego Pucharu Świata w Val d’Isère. Przełożony z soboty zjazd kobiet został odwołany definitywnie. Tydzień wcześniej z podobnych przyczyn odwołano slalom gigant Pucharu Świata Mężczyzn. W trwających od kilku tygodni kataklizmach we Francji zginęło w grudniu 14 osób.

Lotnisko w Ajaccio:

Lac de l’aéroport d’#Ajaccio ce matin, prêt pour la saison de pêche à la truite à venir : #tempetefabien pic.twitter.com/N5AbDBjsTS — Julien Colonna (@JulienColonna_) December 22, 2019

I wybrzeże:

La Corse-du-Sud est placée en vigilance orange vagues-submersion pour la journée de ce dimanche, la Haute-Corse en vigilance jaune. De fortes vagues sont observées dans la région, comme ici au port Tino Rossi à Ajaccio. Soyez prudents pic.twitter.com/JPFS8ssUWq — Corse-Matin 📰 (@Corse_Matin) December 22, 2019

Źródło: Ouest France/ Meteo France/ AFP