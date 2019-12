IMGW wydaje alerty pogodowe! Możliwe gęste mgły w pięciu województwach. Spadnie też dużo śniegu [PROGNOZA POGODY]

Prognoza pogody nie jest optymistyczna dla kierowców. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenie przed gęstymi mgłami w pięciu województwach. Przestrzegł również przed intensywnymi opadami śniegu w Tatrach.

Od niedzielnego wieczora do wczesnego popołudnia w poniedziałek mgły na Warmii i Mazurach, Mazowszu, Podlasiu, Lubelszczyźnie i Ziemi Lubuskiej (od godz. 12:30) mogą powodować ograniczenie widzialności miejscami nawet do 50 metrów.

Silne mgły (ostrzeżenie 1 stopnia) mogą występować w całym województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim. IMGW prognozuje ograniczenia widzialności miejscami do 200 m, lokalnie do 100 m od godziny 18 w niedzielę do 13 następnego dnia.

W województwie mazowieckim w niedzielę od godz. 18:30 do poniedziałku – godz. 13 – w 33 powiatach spodziewane jest wystąpienie silnych mgieł. Widzialność sięgnie do 100 metrów w powiatach: ciechanowskim, garwolińskim, gostynińskim, grodziskim, kozienickim, legionowskim, łosickim, makowskim, mińskim, mławskim, nowodworskim, ostrołęckim wraz z Ostrołęką, ostrowskim, otwockim, piaseczyńskim, w Płocku i powiecie płockim, płońskim, pruszkowskim, przasnyskim, pułtuskim, Siedlcach oraz siedleckim, sierpeckim, sochaczewskim, sokołowskim, Warszawie i warszawskim zachodnim, węgrowskim, wołomińskim, wyszkowskim, a także żuromińskim.

Podobna sytuacja pogodowa będzie o tej porze w siedmiu powiatach na Lubelszczyźnie. Gęste mgły spodziewane są powiecie bialskim, łukowskim, ryckim, lubartowskim, radzyńskim, parczewskim i włodawskim.

W województwie lubuskim należy się spodziewać mgieł już od wczesnego popołudnia. Prognoza IMGW obejmuje godziny 12:30–24. W powiecie gorzowskim i samym Gorzowie, w pow. międzyrzeckim, strzelecko-drezdeneckim i sulęcińskim widzialność wyniesie od 50 do 200 metrów.

Śnieg w Tatrach

Od północy do poniedziałku rano w powiecie tatrzańskim możemy spodziewać się opadów śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej nawet 35 cm.

