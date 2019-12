Konfederacja alarmuje! Świąteczne „prezenty” od PiS

Konfederacja krytykuje nowelizację uchwaloną przez Sejm. Zgodnie z nią Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ma zmienić nazwę na Fundusz Solidarnościowy.

Jak zwraca uwagę Konfederacja, znajdujące się na nim pieniądze będą mogły być przeznaczane nie tylko na osoby niepełnosprawne, ale także na emerytów i rencistów.

Z pieniędzy Funduszu będą mogły być finansowane tzw. trzynaste emerytury wraz z kosztami ich obsługi. Pieniądze pójdą także na renty socjalne i zasiłki pogrzebowe, przysługujące w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną.

– PiS funduje prezenty na święta, rzecz jasna nie z własnej kieszeni. Żeby zabłysnąć nie cofa się nawet przed sięgnięciem do kieszeni osób niepełnosprawnych. Polityka rozdawnictwa socjalistycznego musi być z czegoś pokryta, z czegoś ufundowana. Nie ma takiej podłości, przed którą cofnął by się rząd w nagłej potrzebie pieniędzy – mówi Grzegorz Braun.

Janusz Korwin-Mikke przekonuje, że obecna sytuacja to nie jest kryzys tylko rezultat.

– Zwracaliśmy uwagę od początku, że takie będą efekty rozdawnictwa rządowego i możemy tylko powiedzieć: A nie mówiliśmy? PO jednej stronie stoi ta cała koalicja PO-PiS-PSL-SLD, która chce kupować sobie wyborców. Po drugiej my, gdy mówimy prawdę, że trzeba oszczędzać. Prezydent Andrzej Duda częściowo przyznał Konfederacji rację, mówiąc: „Zrozumcie, że jak rosną płace, to muszą wzrosnąć ceny”. Ale nie mówił o jednej rzeczy, że jak rosną płace, to od tej wyższej płacy są też wyższe podatki. A więc ceny wzrosną nie tylko o płace, ale i o podatki. Czyli w gruncie rzeczy na tym wszyscy stracą – ocenia Janusz Korwin-Mikke.

Źródło: twitter.com/KONFEDERACJA / nczas.com