Kto lepiej skacze po browar? Giertych ośmiesza europosła PiS, Brudziński nie pozostaje dłużny mecenasowi

Roman Giertych wymienia ciosy z europosłem PiS Joachimem Brudzińskim. Były wicepremier przypomniał mu ich spotkanie z prezesem Jarosławem Kaczyńskim.

Adwokat Roman Giertych i były szef MSWiA, a obecnie europoseł PiS Joachim Brudziński od dwóch dni prowadzą kłótnię na Twitterze.

Początkiem konfliktu był wpis mec. Giertycha, który stwierdził, że Jarosław Kaczyński zostanie oceniony przez historię jako zdrajca umowy społecznej jaką jest Konstytucja.

Jarosław Kaczyński zostanie oceniony przez historię jako zdrajca umowy społecznej jaką jest Konstytucja, który próbował wprowadzić w Polsce autorytarny system na wzór państw komunistycznych. Hańba! — Roman Giertych (@GiertychRoman) December 20, 2019

Na ratunek prezesowi PiS ruszył Joachim „Jojo” Brudziński. Europoseł zarzucił adwokatowi, iż ten zostanie oceniony przez historię jako zdrajca Młodzieży Wszechpolskiej, „którą odrodził i namówił do protestów wobec wejścia Polski do Unii Europejskiej”.

Roman Giertych zostanie oceniony przez historię jako zdrajca Młodzieży Wszechpolskiej którą odrodził i namówił do protestów wobec wejścia Polski do UE. Porzucił ich łaszac się do lewackich elyt. Został śmiesznym pupilkiem TVN-u i GW jako klasyczny „budyń” celebryta. Hańba https://t.co/6IwCcv3dVD — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) December 20, 2019

To skłoniło adwokata do wspomnień wspólnych spotkań jego, ówczesnego premiera I rządu PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz właśnie Brudzińskiego. – Nie zapomnę Panu tych miłych gestów, gdy prowadziłem rozmowy z Kaczyńskim, a nie było komu wyskoczyć po coś do picia… Zawsze można było na Pana liczyć – wyzłośliwiał się adwokat.

Mimo wszystko mam dla Pana wiele sympatii. Nie zapomnę Panu tych miłych gestów, gdy prowadziłem rozmowy z Kaczyńskim, a nie było komu wyskoczyć po coś do picia… Zawsze można było na Pana liczyć. https://t.co/xrzWx8hxUs — Roman Giertych (@GiertychRoman) December 21, 2019

Po kolejnych zaczepkach europosła PiS mec. Giertych przypomniał ocenę, jaką wystawił Brudzińskiemu sam prezes PiS.

– Jarosław Kaczyński mówił wówczas o Panu z prawdziwym rozrzewnieniem. „Jojuś może i niezbyt kumaty, ale drogę do sklepu zna jak mało kto”. W tym się Pan wyróżniał i tego się trzeba było trzymać. (I miło że po tylu latach pamięta Pan, że lubię „Królewskie”. To naprawdę sympatyczne) – dociął byłemu ministrowi adwokat.

Tak. Pamiętam. JK mówił wówczas o Panu z prawdziwym rozrzewnieniem. „Jojuś może i niezbyt kumaty, ale drogę do sklepu zna jak mało kto”. W tym się Pan wyróżniał i tego się trzeba było trzymać. (I miło że po tylu latach pamięta Pan, że lubię „Królewskie”. To naprawdę sympatyczne.) https://t.co/guX3VdPGCv — Roman Giertych (@GiertychRoman) December 22, 2019

Źródło: Twitter Joachim Brudziński / Roman Giertych