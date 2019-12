Mąż Kory wprost o Korwin-Mikkem. „Należy takich ludzi cenić”

Mąż Śp. Olgi Jackowskiej, czyli popularnej Kory, zabrał głos w sprawie Janusza Korwin-Mikkego. Odniósł się on w programie Moniki Jaruzelskiej do słów lidera Konfederacji na temat swojej żony.

Kamil Sipowicz, mąż Kory, był gościem Moniki Jaruzelskiej w programie „Super Expressu”. Prowadząca zapytała go o słynną wypowiedź Janusza Korwin-Mikkego.

Przypomnijmy, co mówił Janusz Korwin-Mikke.

– Lewica biadoli, że „Kora” była w dzieciństwie „molestowana” przez księdza. Pytam: czy to zmieniło Jej życie? Jeśli TAK – to być może zamiast wybitnej piosenkarki wyrosłaby przeciętniaczka – albo (o zgrozo!) pieśniarka katolicka? „Co cię nie zabije, to cię wzmocni!” – przypominam – pisał na Twitterze polityk.

Kamil Sipowicz o Januszu Korwin-Mikke

Do tych słów odniósł się Kamil Sipowicz. Wbrew histerycznej większości na te słowa, mąż Kory przyznaje racje byłemu europosłowi.

– Korwin-Mikke powiedział, że to dobrze, że Kora była molestowana seksualnie w dzieciństwie przez księdza, bo dzięki temu stała się świetną artystką, a tak, to byłaby szarym człowiekiem. To też jest jakaś argumentacja – mówił.

– Rozbawiło mnie to, ale on wyraża jakąś prawdę, że zło się przeplata z dobrem – dodawał. – Ja nie krytykuję Korwina za to co powiedział. To jest jeden z niewielu ludzi w Polsce, który potrafi powiedzieć coś wbrew. Należy takich ludzi cenić – podkreślał.