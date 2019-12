Przewodnik po belgijskim muzeum kolonializmu oskarżony o pochwałę…kolonializmu. I dodatkowo o rasizm

Incydent ma miejsce rok po otwarciu tego muzeum, po jego gruntownej renowacji, ale i ideologicznej „aktualizacji”. Dotyczyło to głównie przeszłości kolonialnej Belgii w Afryce Środkowej, która owiana jest wyjątkowo złą sławą. Belgijskie kolonie króla Leopolda II były prywatną domeną królewską i obejmowały terytoria będące dziś częścią Rwandy, Burundi i Demokratycznej Republiki Konga.

Belgijskie Kongo było zarządzane twardą ręką. Tymczasem podczas zwiedzania ekspozycji przez grupę studentów z Uniwersytetu w Antwerpii, oprowadzający wycieczkę przewodnik „przedstawił wizję idyllicznego kolonializmu”.

Jedna z uczestniczek zwiedzania, niejaka Hanane Llouh, poczuła się urażona i złożyła przeciw przewodnikowi oficjalną skargę. Poszło głównie o to, że ten „biały mężczyzna” skrytykował renowację „aktualizację” muzeum, mówiąc, że „Czarni chcieli tu wszystko uprzątnąć”.

Przewodnikowi zarzuca się też „rasistowskie uogólnienia” w związku z rewoltą z 1961 r. i rozstrzelaniem Patrice’a Lumumby.

Przewodnik miał także kwestionować powszechność praktyk belgijskich osadników polegających na obcinaniu rąk kongijskim wieśniakom, którzy nie byli wystarczająco produktywni w zbieraniu kauczuku. Uznano to za „rasistowskie uwagi”, a profesor towarzyszący tej wycieczce studentów zakończył zwiedzanie przed czasem.

Kolonializm miał swoje ciemne i jasne strony. Współcześnie eksponuje się głównie te pierwsze. Nic dziwnego, że dyrekcja Muzeum natychmiast potępiła minimalizację praktyk okaleczania afrykańskich, jako „całkowicie sprzeczną z duchem tego, czego bronimy”. Muzeum się ideologicznie „zmodernizowało”, ale przewodnik, który pozostał na poprzednim etapie, może stracić pracę.

2. Hij heeft minuten zitten klagen over dat "die zwarten" vanalles weg wilden tijdens de gesprekken over het nieuwe museum.

Ik quote "Maar we gaan nu toch naar het depot, die zwarten hebben niet overal hun goesting gekregen."

(Gaat over deze ruimte) pic.twitter.com/Waouh63kol

— Hanane (@HananeLlo) December 20, 2019