Szkoła wydała zakaz wysyłania kartek świątecznych. W trosce o naturalne środowisko

Dyrektor szkoły podstawowej Belton Lane w Grantham w hrabstwie Lincolnshire zaapelował do uczniów, aby w tym roku ograniczyli się do wysłania tylko jednej kartki na święta. Wydał zakaz wysyłania kartek świątecznych. Oznajmił też, że likwiduje w szkole skrzynkę pocztową.

Zakaz wysyłania kartek świątecznych tłumaczył troską o naturalne środowisko, w reakcji na prośbę uczniów, którzy mieli do niego się zgłosić zaniepokojeni „wpływem wysyłania kartek świątecznych na naturalne środowisko”.

– Na całym świecie wysyłamy taką liczbę kartek świątecznych, że gdybyśmy je ułożyli obok siebie, pokryłyby 500 razy obwód świata. Produkcja kartek świątecznych przyczynia się do stale rosnącej emisji do atmosfery dwutlenku węgla. W trosce środowisku w szkole od tego roku nie będziemy mieć skrzynki pocztowej na kartki świąteczne – argumentował dyrektor.

Dyrektorowi zarzucono hipokryzję. Informacje dotyczących świątecznych kartek szkoły wysłała rodzicom… pocztą.

Zwracano uwagę, że ucierpią na tym dzieci. Pisanie kartek do bliskich i rodziny to piękny zwyczaj, w cyfrowym świecie pełnym urządzeń mobilnych. Warto go zachować świąteczną tradycję – podkreślano.

Rodzicie tłumaczyli również, że z ekologią niewiele ma to wspólnego. Można kupić kartki, z których zyski przeznaczane są na cele charytatywne, albo podlegające recyklingowi.

Dyrektor pozostał niewzruszony. Dzieci w tym roku nie wysłały życzeń do Świętego Mikołaja – donosi PolishExpress.

Źródło: PolishExpress.co.uk