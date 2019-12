Szykują się zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Nie zdasz nie znając nowych przepisów

Zmiany w egzaminach na prawo jazdy obejmują teoretyczną część egzaminu. Poszerzy się on o nowe pytania. Sprawdzą one, czy zdające osoby mają wiedzę na temat najnowszych zasad drogowych, które weszły w życie 6 grudnia.

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber zapowiedział, że przewidziany został czas na zapoznanie się z przepisami. Zmiany w egzaminach na prawo jazdy nastąpią po trzech miesiącach.

– Sprawdzanie wiedzy kandydatów na kierowców w zakresie nowo wprowadzonych przepisów ruchu drogowego musi mieć na względzie nowy fakt. Większość osób podchodzących aktualnie do egzaminu państwowego na prawo jazdy uczęszczała na zajęcia teoretyczne przed wprowadzeniem tych przepisów. A weszły one w życie 6 grudnia. Oznacza to, że nawet najlepiej przygotowane osoby nie miały możliwości zapoznania się z nowymi zasadami ruchu drogowego. Bezapelacyjnie będziemy chcieli, żeby kierowcy się do tych przepisów stosowali i tym samym zwiększali bezpieczeństwo w ruchu drogowym – tłumaczy Weber.

Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym wprowadziła obowiązek tworzenia tzw. „korytarzy życia” i jazdy „na suwak”.

W razie zwiększenia natężenia ruchu utrudniającego przejazd pojazdów uprzywilejowanych, szczególnie ratowniczych, kierujący poruszający się drogą z dwoma pasami w tym samym kierunku będą mieli obowiązek zjechać odpowiednio jak najbliżej lewej i prawej krawędzi jezdni.

Gdy pasów w jednym kierunku jest więcej, kierowcy poruszający się lewym skrajnym pasem mają obowiązek zjechać na lewo, a poruszający się pozostałymi pasami – na prawo.

Nowe przepisy wprowadzają też rozwiązanie dotyczące kolejności przejazdu samochodów. Mowa o warunkach znacznego zmniejszenia prędkości poruszania się pojazdów, gdy kończy się przynajmniej jeden pas ruchu. Wtedy kierowcy mają kontynuować jazdę naprzemiennie wpuszczając przed siebie jeden pojazd.

Te zasady w teorii muszą znać kursanci, zanim przystąpią do egzaminu z jazdy.

