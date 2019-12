Władze Australii publikują fałszywe horoskopy, aby odwieźć mieszkańców Sri Lanki od emigracji do ich kraju

To jest dopiero polityczny spryt. Od dwóch lat australijskie władze mają wypuszczać fałszywe horoskopy. Ich prognozy mają odwieść czytelników od emigracji. Dlatego „Strzelec” może mieć dług do końca życia. „Lew” będzie żałował zmiany, „Wodnikowi” powinie się w postanowieniu zmiany życia noga.

Imigracja ze Sri Lanki jest od kilku lat dla ​​Australii problemem. Nielegalne wycieczki łodziami do kraju dobrobytu kuszą biednych Cejlończyków. W ostatnim czasie władze australijskie zatrzymały i odesłały do kraju 160 mieszkańców Sri Lanki, którzy próbowali nielegalnie przedostać się do Australii.

Lepiej zniechęcać. Temu mają służyć opłacane przez Canberrę i publikowane w gazetach Sri Lanki horoskopy, które są tu bardzo popularne. Wiara w przepowiednie ma zniechęcać do podejmowania emigracyjnych wypraw. Dlatego pewnie pomysłu Australijczykom gratulował nawet sam Donald Trump.

Ograniczenia w przyjmowaniu imigrantów stały się realizacją obietnic premiera Scotta Morrisona. Jak widać, sięga nawet po niekonwencjonalne metody. Dlatego pewnie od 10 lat liczba nowych przybyszów spada. W 2017 roku osiągnięto najniższy poziom imigracji od dziesięciu lat.

Źródło: Valeurs Actuelles