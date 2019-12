Zmarł znany kreator mody Emanuel Ungaro

Emanuel Ungaro urodził się 13 lutego 1933 r. w Aix-en-Provence we włoskiej rodzinie imigrantów. Osiadł w Paryżu w 1956 r., gdzie pracował dla hiszpańskiego projektanta mody Cristobala Balenciagi.

French fashion designer Ungaro is dead pic.twitter.com/Be48YGnju5

Działalność na własny rachunek zaczął w 1965 roku, otwierając swój dom mody przy alei Mac-Mahon, w XVII dzielnicy Paryża. W 1968 roku, obok haute couture, Emanuel Ungaro wprowadził na rynek linię pret-a-porter odzieży dla kobiet, a kilka lat później dla mężczyzn. Z biegiem lat zbudował imperium, a jego marka obejmowała kosmetyki (od 1983), buty, okulary…

Szczyt powodzenia osiągnął w latach 80. Później dom mody Ungaro kupiła włoska rodzina Ferragamo. Było to w 1996 roku. W 2005 roku marka Emanuel Ungaro została sprzedana Asimowi Abdullahowi – dyrektorowi Global Asset Capital Investment Bank.

French fashion designer Emanuel Ungaro died at the age of 86 https://t.co/vuSKCE9XSU pic.twitter.com/wFyCiRiiWI

