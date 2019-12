Awantura w Watykanie! Mężczyzna przebrany za papieża rzucił się na policjantów

Awantura w Watykanie! Przebrany za papieża 69-latek próbował wejść na plac Świętego Piotra. Policjanci próbowali go wylegitymować dlatego, że wyglądał podejrzanie. Ten wtedy rzucił się na nich z pięściami. Mężczyznę zatrzymano.

Dziennik „La Stampa” informuje na swojej stronie internetowej, że w Watykanie doszło do nieprzyjemnego incydentu. 69-latek z wielkim łańcuchem na szyi rzucił się na policjantów.

Na prowadzącej do Watykanu via della Conciliazione, tuż przy wejściu na plac Świętego Piotra, został zatrzymany przez policjantów. Chcieli wiedzieć co robi w stroju papieża.

Odpowiedział, że tak wygląda bo jest papieżem i odmówił pokazania dokumentu tożsamości. Następnie rzucił się na funkcjonariuszy.

Aresztowany został pod zarzutem stawiania oporu. Na pobliskim posterunku został wylegitymowany. Okazało się, że to obywatel Stanów Zjednoczonych.

Źródło: PAP