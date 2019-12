Chciała zrobić zapłodnienie in vitro. Sąd odmówił jej wydania zamrożonych zarodków po zmarłym mężu

Sztuczne zapłodnienie przynosi zupełnie nowe problemy, o których nie śniło się filozofom. Sąd administracyjny w Rennes we Francji musiał jeden z takich problemów związanych z in vitro rozstrzygnąć.

Trybunał ostatecznie wniosek kobiety odrzucił. Chciała ona przenieść do Hiszpanii, gdzie panuje swoboda dokonywania takich zabiegów, zarodki poczęte jeszcze za życia jej męża i przechowywane w szpitalu uniwersyteckim w Brest.

W ten sposób chciała po raz trzeci urodzić dziecko, chociaż jej mąż już nie żyje. Zwróciła się do sądu, bo szpital (CHU) w Brest poinformował ją, że „we Francji przeniesienia zarodków pośmiertnych nie są dozwolone”. Kobieta poprosiła o przeniesienie zamrożonych i zapłodnionych komórek do kliniki w Barcelonie.

Para miała pierwsze dziecko w 2014 r. Drugie w roku 2018, ale już przez inseminację in vitro. W CHU w Brest pozostały wówczas cztery zamrożone zarodki. Do in vitro doszło dlatego, że mąż kobiety poważnie zachorował w 2017 r. Zmarł w kwietniu tego roku.

Kobieta chciała jednak wykorzystać pozostawione zarodki, by zajść w ciążę po raz trzeci. Przed sądem argumentowała, że takie było wspólne życzenie jej i męża. Chciała przenieść zarodki do Hiszpanii, bo tam prawo zezwala a prokreację do 12 miesięcy po śmierci męża.

Sąd uznał, że „projekt transferu zarodka za granicę jest próbą obejścia obowiązujących francuskich przepisów prawnych”. Orzekająca w sprawie trójka sędziów zaakceptowała odmowę wydania ze szpitala uniwersyteckiego zarodków.

Przy okazji tej sprawy i wprowadzania we Francji ustawy o „in vitro dla wszystkich” (lesbijski i kobiety samotne), pojawił się nowy problem, którego legislator nie przewidział. Chodzi o np. przypadek par, w których zmarł mąż.

Problemy w takich sprawach będą się zapewne mnożyły razem z coraz większą ingerencją w naturę. Francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło już w październiku projekt ustawy bioetycznej, która przewiduje otwarcie in vitro (PMA) dla wszystkich kobiet. Teraz przyjdzie go uzupełnić?

Źródło: TV France 3 Bretagne/ France Info