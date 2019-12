Fryzjer trzykrotnie postrzelony. Ojcu nie spodobała się nowa fryzura jego 13-letniego syna

Fryzjer w katy nie zaliczy tego dnia do udanych. Ostrzygł 13-latka w sposób, który nie znalazł aprobaty u ojca chłopca.

Kiedy dzieciak wrócił po wizycie u fryzjera do domu, ojciec obejrzał go dokładnie i postanowił złożyć reklamację. Wziął syna i poszedł z nim z powrotem do zakładu fryzjerskiego.

Fryzjer najwyraźniej uznał uwagi wymagającego taty i ze względu na stanowczą postawę mężczyzny poprawił fryzurę chłopaka za darmo.

Jednak już przed zakładem doszło między nimi do kłótni. Ojciec wyjął broń i trzykrotnie strzelił do fryzjera. Szybko zbiegł z miejsca przestępstwa. Detektyw Wallace Wyatt z lokalnej policji potwierdził, że „kłótnia dotyczyła fryzury syna podejrzanego”.

„To jedna z najgorszych historii o jakich słyszałem” – przyznał detektyw Wallace Wyatt i dodał, że „chłopiec był świadkiem tego, co zrobił jego ojciec”.

Policja poinformowała, że rannego fryzjera przewieziono do szpitala. Jest w stabilnym stanie i prawdopodobnie jego życie nie jest zagrożone.

Podano także, że poszukiwany mężczyzna jest czarnoskóry i uciekł prawdopodobnie hondą Accord.

UPDATE: The suspect is a black male. Vehicle may be a gray 4-door sedan, possibly Honda Accord. Witnesses say he shot an employee while arguing over a haircut given to the suspect’s son. #hounews

— HCSOTexas (@HCSOTexas) December 22, 2019