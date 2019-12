IMGW ostrzega: nadchodzą intensywne opady śniegu. Ale tylko w jednym miejscu [PROGNOZA]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek ostrzeżenie drugiego stopnia ze względu na przewidywane intensywne opady śniegu dla powiatu tatrzańskiego (woj. małopolskie). Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w tym rejonie wyniesie od 25 cm do 35 cm.

Jeszcze w sobotę termometry w Zakopanem wskazywały 13 stopni Celsjusza. W niedzielę temperatura spadła do 6 stopni. W tym tygodniu pod Tatrami zapowiadane są dalsze, intensywne opady śniegu i temperatura od minus 4 do plus 1 stopnia Celsjusza.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał w poniedziałek ostrzeżenie drugiego stopnia dla powiatu tatrzańskiego, w którym prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym i okresami silnym. Przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść od 25 cm do 35 cm.

IMGW wydał także alert pierwszego stopnia przed intensywnym deszczem dla: południowych powiatów woj. mazowieckiego, woj. lubelskiego (oprócz powiatu chełmskiego), woj. podkarpackiego, woj. małopolskiego, dla południowo-wschodniej części woj. świętokrzyskiego i południowej części woj. śląskiego.

Z kolei w woj. warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstą mgłą. IMGW prognozuje ograniczenia widoczności miejscami do 200 m, lokalnie do 100 m.

Ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że przewiduje się „wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia”. IMGW zaleca w związku z tym dużą ostrożność, śledzenie komunikatów o sytuacji pogodowej oraz przestrzeganie „zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia”.

Natomiast ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają, że przewiduje się „warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia”. „Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne” – ostrzega IMGW.

PAP/PJ