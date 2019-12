Macierewicz wbija szpilę wyborcom Konfederacji! „To ludzie bardzo patriotyczni tylko z małym rozeznaniem rzeczywistości”

Młodzież, która na nich głosowała, to najlepsi synowie i córki polskiej ziemi. To są ludzie bardzo patriotyczni, tylko z małym rozeznaniem rzeczywistości – powiedział o zwolennikach Konfederacji były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Rozmowa miała miejsce w telewizji Trwam. O co chodziło Macierewiczowi?

Macierewicz w Telewizji Trwam stwierdził, że w Sejmie po ostatnich wyborach pojawiło się jeszcze jedno nowe, bardzo ważne i potencjalnie optymistyczne zjawisko – Konfederacja. 7 procent, wprowadziło 11 liderów do Sejmu, którzy mieli reprezentować bardzo radykalny, prosty, jasny interes niepodległościowy, narodowy, katolicki Rzeczypospolitej Polskiej – mówił były szef MON a obecnie marszałek senior Sejmu.

Na tym jednak komplementy się skończyły. Macierewicz stwierdził, że piątkowe głosowanie w sprawie nowelizacji ustaw sądowych „pokazało, że w sytuacji, w której w istocie ważyła się suwerenność Polski, to ludzie Konfederacji, na których głosowano, jako na patriotyczną formację, stanęli przeciwko temu”. W głosowaniu wszyscy posłowie Konfederacji jako jedyni wstrzymali się od głosu (poza nieobecnym Konradem Berkowiczem). Inne partie opozycyjne głosowały przeciwko nowelizacji autorstwa PiS.

– To było pokazanie, jakie są rzeczywiste intencje tych polityków. Wypromowali się radykalnymi hasłami, ale w praktycznym działaniu politycznym stanęli po stronie Platformy Obywatelskiej i po stronie Lewicy – stwierdził Macierewicz w rozmowie o Konfederacji.

– To niesłychanie ważne zjawisko, bo przecież młodzież, która na nich głosowała to najlepsi synowie i córki polskiej ziemi. To są ludzie bardzo patriotyczni, tylko z małym rozeznaniem rzeczywistości – ocenił jednak Macierewicz, zauważając, że „czasem zdarza się, że jedno głosowanie bywa pomyłką, błędem, nieporozumieniem”.

– Poczekajmy, jak będzie dalej. Nie wszystkich należy traktować wszystkich w jednakowy sposób. Jednak przyjmuję to zachowanie jako ostrzeżenie co do ich rzeczywistych intencji i ich rzeczywistej polityki – dodał Antoni Macierewicz.

źródło: Trwam, Rzeczpospolita