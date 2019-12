Na Ukrainie wybrano polityka roku

Prezydent Wołodymyr Zełenski został uznany za polityka roku na Ukrainie. Tak zdecydowali Ukraińcy w sondażu.

Większość respondentów, 47 proc., uznała urzędującego prezydenta za polityka roku 2019. Sondaż przeprowadziła pracownia Rating.

Popularność Zełenskiego najlepiej obrazuje fakt, iż poparcie dla pozostałych ukraińskich polityków ujętych w ankiecie nie przekroczyło 10 proc.

Byłego prezydenta, Petro Poroszenkę, wskazało tylko 7 proc. Ukraińców.

Zełenski zwyciężył w każdej grupie wiekowej i we wszystkich regionach Ukrainy. To także wyróżnia go ze stawki innych polityków których nazwiska znalazły się w ankiecie. Poparcie dla nich z reguły ograniczało się do kilku regionów.

Za najważniejsze wydarzenie Ukraińcy uznali uwolnienie marynarzy zatrzymanych w Cieśninie Kerczeńskiej i innych więźniów z rosyjskiej niewoli. Na tę odpowiedź wskazało aż 48 proc. respondentów.

Badanie przeprowadzono między 12 a 17 grudnia tego roku metodą wywiadów bezpośrednich. Ankieterzy przepytali 2.5 tys. dorosłych Ukraińców. Błąd statystyczny badania wynosi 2 procent.

Źródło: UNIAN