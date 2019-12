Niesamowity pokaz fajerwerków z okazji rocznicy przyłączenia Makau do Chin [VIDEO]

Uroczystości przyłączenia Makau do Chin uświetnił niesamowity pokaz fajerwerków. Podziwiało go ponad 100 tys. widzów.

Pokaz fajerwerków zorganizowano z okazji 20 lecia przyłączenia Makau do Chin, do którego doszło 20 grudnia 1999 roku. Zorganizowało go Makau i sąsiadujące z nim miasto Zhuhai.

Widowisko trwało ponad 30 minut i było podzielone na 4 części. W trakcie pokazu wystrzelono 160 tys. różnego rodzaju fajerwerków.

Wykorzystano 8 platform z efektami specjalnymi, 600 dronów oraz 56 autonomicznych jednostek pływających.

Imprezę typu „światło i dźwięk” oglądało na żywo ponad 100 tys. mieszkańców obu miast.

Fireworks explode over the sky in Macao 🎆 pic.twitter.com/Ji3bqgQMYz — CGTN (@CGTNOfficial) December 23, 2019

Makau to była portugalska kolonia. Obecnie jest specjalnym regionem administracyjnym Chin. Tak jak w Hongkongu obowiązuje w nim model „jeden kraj, dwa systemy”.

Na uroczystościach pojawił się przywódca Chin, Xi Jinping, który chwalił Makau za „patriotyzm i lojalność”.

Słowa te odebrano jako wyraźny sygnał w kierunku Hongkongu, gdzie od wielu miesięcy odbywają się protesty przeciwko integracji z Chinami.

Źródło: CGTV/nczas