Platforma idzie w zaparte i będzie broniła „Kopertnika” Grodzkiego

Postać marszałka Senatu mogła się wydawać obciążeniem wizerunkowym dla PO. Po kilku dniach wahania, Grzegorz Schetyna wybrał jednak w sprawie oskarżeń wobec Grodzkiego, „wyjście awaryjne” Neumanna.

„Kłamstwa i pomówienia dotyczące @profGrodzki to nie przypadek. PiS i ich akolici nie akceptują niezależności Senatu i jego marszałka” – napisał szef Platformy na Twitterze.

Ze Schetyną wypada się zgodzić tylko w jednym. Rzeczywiście nie ma przypadków. Zdaje się, że PO wybiera w tej aferze ścieżkę postępowania, która jest znana z taśm Sławomira Neumanna:

„Powiem ci tak: jak Mirek będzie w Platformie, to będę się bił o niego zawsze, jak nie będzie, mam go w d…e. Ja się biję tylko o ludzi w Platformie”. (…)

„Ja jestem patriotą Platformy od początku i, k…a, dla mnie Platforma jest wartością, jak ktoś nie chce być albo dostaje ofertę i nie chce być, to jest jego, k…a, problem. Jak jest dla nas przydatny, to trzeba go wykorzystać, jak nie jest – niech spie…la”. (…)

„Sąd to może wyp… w kosmos, może to prowadzić trzy lata – bez znaczenia to jest (…) Sądy dzisiaj – ja ci gwarantuję – nie rozstrzygną żadnej sprawy przed wyborami. Żadnej. Przez rok nie zrobią k… nic. Będą prowadzić sprawy – i ch…”.

Wszystko jasne! Schetyna też wybrał metodę „pójścia w zaparte”. Tym bardziej, że w obecnej sytuacji politycznej, sądy nie tylko nie zrobią nic przez rok, ale przeciw opozycji totalnej to nawet i przez kilkanaście lat…

Linię obrony PO już znamy. Nad Tomaszem Grodzkim jednak zbierają się ciemne chmury z każdym kolejnym skruszonym ofiarodawcą łapówek. Nie trzeba do tego żadnych służb. Po prostu Grodzki jest ofiarą chorego systemu zdrowia. Przypadki zapewniania sobie miejsca w szpitalach, wiodące przez prywatne gabinety lekarzy i koperty, były przez lata tajemnicą Poliszynela. Grodzki był nie jakimś wyjątkiem, ale zapewne „średnią statystyczną” wśród lekarzy przyjmujących koperty. Tylko te telewizyjne „exposé” i pozowanie na Katona mocno śmieszy…

